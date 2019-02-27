公投得與選舉脫鉤、延長準備期... 政院審查達成共識

2019-02-27 13:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員羅秉成今天召開跨部會會議，討論列為立法院本會期政院要最優先推動的「公民投票法修正草案」，會中對於中選會的修法版本，包括公投投票得與選舉脫鉤、延長公投準備期，以及投票當日不得宣傳公投有共識。

不過，對於中選會修法版本主張人權議題不得公投，由於各界仍有不同意見，基於有爭議，將由另一政務委員唐鳳召開行政院的協作會議進行討論，聽取各界的意見。

去年九合一選舉合併公投投票，造成投票排隊時間過長、邊開票邊投票等亂象，引發民怨，因此中選會日前提出公投法修法版本送行政院審查，政院也將公投法修正案列為本會期最優先法案。

政院上午舉行跨部會會議，與會的中選會副主委陳朝建會後表示，今天的會議主要是就公投法修正進行大體的討論，其中，公投準備期間從最短1個月拉長為3個月；公投與選舉是否合併投票保留彈性，將「應」合併舉行改為「得」合併舉行；以及公投日投票當日不可以有宣傳活動等三點，與會者有相當大的共識。

陳朝建說，由於會中並未針對修正草案逐條討論，其他修正內容，如縮短公投主文字數、引入公投簡稱等內容，將待羅秉成召開下次會議時討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，今天會議出席者，包括中選會、內政部、法務部、通傳會與各地方政府的選務、民政單位代表。先由中選會說明草案內容，包含電子連署、公投與大選脫鉤等，並由現場與會人員表述意見，沒有針對修正草案逐條討論。

Kolas說，羅秉成在會中裁示，與會者在3月10日前提供書面意見給中選會彙整，預定3月下旬召開第2次會議討論。

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