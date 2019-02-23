公投法修法 民進黨擬召開公聽會

2019-02-23 14:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團公投研修小組昨召開第二次公聽會，小組召集人、民進黨立委李俊俋今受訪時表示，黨團規劃盡快召開公聽會、聽取各界意見，接著再提出黨版；李俊俋說，會中多位立委針對公投是否綁大選有深入討論，大家雖傾向不綁大選，但也需提出相關論述，目前黨內仍在討論階段。

公投成案連署門檻降低後，去年九合一選舉首度合併公投舉行，卻發生許多連署造假、公投辯論會程序錯誤等問題，民進黨團擬再修公投法，同時組成公投研修小組，由管碧玲與李俊俋擔任召集人。

李俊俋受訪時表示，會以黨團名義召開公聽會、聽取各界意見，時程上「希望越快越好」，並規劃提出黨版修法草案、整合行政院版本，昨天主要是就公投是否綁大選與黨內立委交換意見。

與會立委賴瑞隆受訪時說，公投綁大選可能產生許多亂象，在公投連署門檻降低後，未來恐怕會有更多公投案，也可能再次出現開票時間延後的情況，產生更多選舉不公的爭議；賴瑞隆說，若能讓公投與大選分開進行，一方面公投案數量不會因為選舉遭到限制，另方面也不會造成選務人員過度負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/