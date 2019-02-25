古巴新憲法公投 涉政府性別經濟等改革 投票率破八成

2019-02-25 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕古巴於昨（24）日舉行了針對新憲法草案的公投，將在維持社會主義一黨專制的前提下，對經濟及社會進行微幅修正。古巴中央選舉委員會表示，在870萬選舉權人中，投票率達到了81%，投票結果預計於當地時間25日出爐。

據《路透》報導，古巴於24日舉行針對新憲法草案的意見公投，將在維持社會主義體制的前提之下，對社會、經濟進行微幅調整，包括對市場經濟、私有財產，外國投資、中小企業、性別認同及網際網路的措施，加上法律代理權及人身保護令等司法權的完善。新的憲法亦將促成古巴政府結構的調整，例如新增總理一職，並對總統連任次數加以限制等。這些改變反映出在蘇聯解體之後，古巴正走在漸進開放的道路上。

美國白宮安全顧問波頓（John Bolton）批評古巴這次公投是「古巴政權想掩蓋其壓迫人民及專制的策略」，古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel ）則反批美國對委內瑞拉進行的「帝國主義侵略」，更加顯現出這次古巴公投的重要性。他說：「今天我們將會勝利，這也將是委內瑞拉的勝利。美國一貫的傲慢是錯誤的，人民將會覺醒並認清美國邪惡的行徑。」

外界預估古巴福音派將會投下不同意票，原因是他們害怕新憲法中關於性別認同及婚姻定義的修改，將會導向同性婚姻的開放，天主教會亦對此有所批評。根據預測，將會有70%至80%的選民將會投下同意票。而不同意票及廢票或棄權的數量也會遠超過1976年公投的紀錄，當年只有2.2%的不同意票或廢票。

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