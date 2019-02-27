爭取年輕世代認同 藍營增設3位青年副發言人

2019-02-27 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕為了加強火力，爭取年輕世代認同，國民黨發言系統今天加入3位年輕生力軍，由該黨智庫策略研究組副召集人黃心華、組發會青年部主任蕭敬嚴與文傳會專員洪于茜組成「青年副發言人團」。

國民黨今天上午召開「國民黨副發言人on line」記者會，由文傳會副主委兼發言人歐陽龍主持。歐陽龍說，這三位外貌與內在兼具的生力軍，將為國民黨帶來新的氣象，並預期能在2020選戰帶來更強的戰力。

3位國民黨新任副發言人黃心華、蕭敬嚴、洪于茜分別標舉「＃專業 ＃淡定」、「＃義正辭嚴」、「＃直言不諱」手板，表達他們對未來發言工作的定位與期許。

黃心華表示，他期許自己未來對外發言保持專業，內心的心境保持淡定﹔蕭敬嚴說，在工作上會秉持正義、正直、正念的原則，「言所該言，為所當為」，不違背自己的信念與良心﹔年紀最輕的洪于茜則說，會努力做好工作的本分，「直言不諱」將是她未來發言工作的原則，期許自己能精準、準確地傳達黨的立場，在各項議題上，完整傳遞黨的主張與理念。

國民黨文傳會規劃這3位年輕「副發言人」先見習其他發言人一個月，未來視時機就會正式步上火線。

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