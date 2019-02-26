強化發言系統 國民黨增設3位年輕「副發言人」

2019-02-26 13:15

〔記者施曉光／台北報導〕為了加強火力，國民黨發言系統最近將有三位生力軍加入，而且全部都是年輕人，黨內人士指出，這三位年輕「副發言人」規劃將先安排見習一個月，未來再視時機正式步上火線。

國民黨剛出爐的三位「副發言人」從黨部與智庫中挑選，分別為現任智庫政策組副召集人黃心華、組發會青年部主任蕭敬嚴以及擔任粉專小編群的文傳會專員洪于茜，預定明天上午召開記者會正式對外亮相。

黨內人士表示，目前黨的發言人為義務職的文傳會副主委洪孟楷、歐陽龍、王鴻薇等三人，但這幾位往後要不忙於參選立委，就是本身還有公職身分，新增「副發言人」除了可以支援分攤「發言人」工作，也是為黨提供培植年輕人的管道。

據指出，這三位「副發言人」將依照個人專長，賦予各自適合的發言議題，其中蕭敬嚴的重心會在青年議題，黃心華著重於政策面，洪于茜則在民生方面的議題，第一階段會先跟著「發言人」見習一個月，再視時機正式上線。

蕭敬嚴為東吳大學政治系畢業，曾任國民黨青年團總團長、中常委﹔黃心華擁有國立中央大學土木工程博士學位，曾任稻江科技暨管理學院運輸與物流學系專任助理教授，目前擔任國民黨智庫研究員、策略研究組副召集人﹔洪于茜畢業於台北醫學大學醫務管理學系、呼吸治療學系雙主修，曾任檯北醫學大學管理學院副院長教學助理、台灣拜耳企業溝通部專員與CSR專案管理。

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