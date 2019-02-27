賴清德勤輔選郭國文 謝龍介近日在地方神隱？

2019-02-27 08:48

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市立委補選倒數，民進黨候選人郭國文邀前行政院長賴清德積極拜廟，並陪同在選區14個鄉鎮傳統市場掃街，爭取選民支持；相較國民黨候選人謝龍介卻從號次抽籤後就無任何動作，彷彿神隱，讓地方議論紛紛，國民黨南市黨部表示，謝龍介並非神隱而是受邀錄影。

台南立委補選共6名候選人登記，但選情形成「三腳督」益發白熱化，各陣營候選人自25日號次抽籤後，都積極在選區掃街跑行程，希望多爭取地方選民的支持，其中，郭國文多次找來高人氣的賴清德陪同，展開一連串拜廟、掃菜市場，拉抬聲勢。

國民黨候選人謝龍介卻從號次抽籤後，一連兩天無任何掃街拜票活動，也鮮少在台南現身，彷彿消失神隱一般，更有傳言謝龍介隨高雄市長韓國瑜出國，讓地方人士議論紛紛。

不過，國民黨南市黨部發言人王爾豪表示，近期謝龍介僅是安排一連串在北部的電視節目錄影行程，而地方的掃街拜票活動都有競選志工幫忙，選民仍可看見團隊在地方服務；王爾豪強調，謝龍介沒有神隱，更沒有出國。

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