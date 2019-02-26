直播《還願》！高嘉瑜玩1小時終於被嚇到 嬌嗔：你幹嘛啦

2019-02-26 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕跟上《還願》風潮！繼昨日行政院副院長陳其邁直播後，台北市議員高嘉瑜也在今（26日）晚開直播《還願》，並吸引破7000名網友線上收看。高嘉瑜在遊戲過程中十分淡定，令期待看到她全程尖叫的網友十分失望，一直到遊戲時間接近1小時，才被現實中門外工作人員的敲門聲嚇到。

高嘉瑜今晚10時在《卡提諾論壇》臉書與網紅「老王」一同直播玩《還願》，直播不到30分鐘，就湧入7000多名網友收看。高嘉瑜在直播中也表示，自己不常玩遊戲，只有之前玩過臉書遊戲「開心農場」，不過看過滿多恐怖電影，而聽說玩這款遊戲就像看恐怖電影一樣，而且遊戲內的背景1980年代，又是自己出生的那年，因此自己非常期待。

高嘉瑜表示，怕自己一直尖叫，還特別準備了喉糖。不過玩了許久，高加瑜完全沒有受到任何驚嚇，還不斷表示「到底有哪裡可怕」，昨天那群人（陳其邁一夥人）到底在怕什麼啊，也令原本想要「看好戲」的網友們十分失望。

直到遊戲進行了51分鐘左右，遊戲畫面正在一處恐怖、陰森的場景時，門外突然傳來一陣來自工作人員的敲門聲，才終於讓高嘉瑜嚇了一跳，嬌嗔對工作人員表示「你幹嘛啦，害我被嚇到」；在工作人員解釋是來問「有沒有叫外送」後，高嘉瑜也忿忿不平的向觀眾表示「我沒有被遊戲嚇到」！

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