2/12 大樂透、今彩539頭獎摃龜！大紅包每組分231萬、小紅包40.7萬

12日開獎的大樂透頭獎摃龜；今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/12 22:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月12日開獎）的大樂透頭獎摃龜；今彩539頭獎也摃龜。春節大紅包開出29組，最後一期均分剩餘總獎金6700萬元，每組分得231萬餘元；春節小紅包開出42組，均分剩餘總獎金1710萬元，每組各得40.7萬。

第114000026期大樂透中獎號碼「12、30、31、37、47、49，特別號：38」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得418萬7069元；參獎共69注中獎，每注可得7萬6493元；肆獎共213注中獎，每注可得1萬5929元；伍獎共4783注中獎，每注可得2000元；陸獎共6815注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬403注中獎，每注可得400元；普獎共8萬6524注中獎，每注可得400元。

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第114000026期49樂合彩中獎號碼為「12、30、31、37、47、49」。四合摃龜；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2709注中獎，每注可得1250元。

第114000040期今彩539中獎號碼為「02、06、19、28、29」。頭獎摃龜；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共6966注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7255中獎，每注可得50元。

第114000040期39樂合彩中獎號碼為「02、06、19、28、29」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共135注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6046注中獎，每注可得1125元。

第114000040期3星彩中獎號碼為「755」。壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第114000040期4星彩中獎號碼為「9645」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出29組、總中獎注數36注，其中有24組1注獨得231萬元；4組由2注均分；1組為4注均分。「春節小紅包」共開出42組、總中獎注數51注，其中34組為1注獨得40.7萬元；7組由2注均分；1組為3注均分。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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