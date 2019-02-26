真巧合！柯、韓出訪沒見到的人 賴清德都早一步見了

2019-02-26 20:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長韓國瑜這次拜訪馬來西亞行程「生變卡關」，未與吉隆坡市長會面；而台北市長柯文哲參訪以色列，參加「全球市長會議」，也因以色列總理班傑明．納坦雅胡臨時有要事飛往俄國，臨時取消與來自各國的市長們見面。巧合的是，柯、韓兩人出訪這期間，分別無法見到的外國重要官員，前行政院長賴清德在台南市長任內就早就見過了。

賴清德2016年11月間獲以色列政府邀請參加世界城市市長會議，行程的最後1天會見以色列總理納坦雅胡，並曾PO在臉書分享。

賴清德在臉書提到，他請教納坦雅胡1個問題：以色列和台灣都一樣面臨鄰國的問題，有什麼建議？當時納坦雅胡提醒說，一個國家要先能夠「自力更生」（self-reliance），保護好自己，才能改變周邊的鄰國對你的認知，進而進行結盟。

他強調，以色列雖然是小國，過去在軍事上也和鄰國有所衝突，但找出新的議題來和鄰國進行「結盟」很重要。

賴清德在這篇臉文表示，以色列的成就，建立在紮實的教育體系、堅定的愛國主義，以及永不服輸、自力更生的精神，值得台灣借鏡。

賴清德臉書2016年11月18日貼文：

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