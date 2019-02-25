維冠受災戶化身直播主 賴神加持售出6000盒番茄

2019-02-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕卸下閣揆身份的賴清德近日拍攝影片，向大家推薦許多台南的私房景點，影片觀看人數高達47萬。然而，今日他特地現身在台南維冠受災戶洪家益的直播中，擔任特別嘉賓，並賣起玉女番茄，10分鐘就賣出6000盒的驚人銷售量。

三年前，台南的一場大地震，造成維冠大樓嚴重倒塌，其中，受災戶洪家益大腿骨以下全部被迫截肢，賴清德跟前台南市議員郭國文日前協助洪家益找到新工作，他們聯合培養洪家益成為直播主，為台南當地農產品做介紹和銷售。今日初登場為玉女番茄做行銷，在賴清德的加持下，開賣短短10分鐘，就締造6000盒的佳績。

身為台南農特產代言人的洪家益表示，幫台南農特產做行銷是院長賦予家益的重要任務，賴清德則回復：「你有成功的基礎，剛剛看你台風很穩，根本看不出是第一次，第二個，你還做足功課，第三個，台南市的農產品本身品質就很好」。

這場直播共有1.3萬次觀看人數，隨後，洪家益在臉書寫下：「第一次的直播，心裡說實在的很緊張！因為怕不知到該說些什麼話，感謝賴醫師抽空來幫家益站台，還有家益集團的成員！因為大家的分工合作才能讓這次玉女蕃茄的推廣能順利完成！更感謝所有支持及購買的朋友，家益相信當您吃到蕃茄時一定會有幸福的滋味及表情！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/