新北議會民進黨團批朱立倫：背叛新北市民信任

2019-02-26 14:31

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫提出，若當選總統，基於國安考量願重啟核四，新北市議會民進黨團總召集人何博文痛批朱立倫「昨是今非」，之前對市民說「只要我在，沒核安就沒有核能」，如今卻說出重啟核四的謬論，完全背叛新北市民的信任。

何博文說，朱立倫「重啟核四說」讓市民未玩「還願」就不寒而慄，朱立倫過去說「只要我在任的一天，市府、市民沒有同意，核四就不要想運轉。」如今在任的不是他，就可以棄新北市民於不顧?何博文請問侯友宜，「新北市府同意重啟核四了嗎?」「新北市民朋友，你們同意重啟核四嗎?」完全沒經過市民的同意，就說出不負責的言論，造成市民恐懼，朱立倫應該要向新北市民道歉。

何博文也說，朱立倫過去曾經悍拒中央，不願核發核一廠乾式貯存的水土保持證明，如今提出重啟核四，這些核廢料何去何從?朱立倫應該先說清楚，黨團也呼籲市長侯友宜應該站在反對的立場，不應該面對老長官就只說核安重要，不敢明確反對。

何博文強調，侯友宜過去曾提到「重啟核四」要先解決核廢料貯存的問題，不願直接回應，如今，遇到朱立倫的重啟核四說就表態不反對核電，他要求侯友宜先說服市民接受核電，不要遇到老長官就轉彎。

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