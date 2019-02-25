何時正式宣布選總統？ 王金平︰快了

2019-02-25 14:44

［記者江志雄／宜蘭報導］為競選總統積極熱身的國民黨籍立委王金平，今天造訪宜蘭尋求支持，農漁會系統及地方工商界人士齊聚一堂，高喊「總統好」，被問到何時正式宣布參選？王回應說，「快了」。

台灣觀光特產協會中午在羅東金門餐廳喝春酒，擔任榮譽理事長的王金平應邀出席，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、議長張建榮及黨內公職人員參加餐會，藍營主政的農漁會三巨頭也到場力挺，展現王金平雄厚基層人脈。

針對國民黨總統黨內初選辦法，王金平說，經過討論尋求共識，獲中常會通過，他一定遵守，對此沒有特別意見，再被問到，何時公開宣布參選總統？他回答說，「快了」，很快就會給消息。

媒體詢問，高雄市長韓國瑜出訪新馬，傳出被打壓，王金平說，韓去新馬促進城市交流，如果貨出得去，帶動更多外國觀光客到高雄，是好事一樁，相信此事會有收穫，至於背後有什麼情況，目前不得而知，不便做評論。

宜蘭縣長林姿妙預定4月率團到中國上海訪問，王金平同樣持肯定看法，他說，若把宜蘭特產推銷到對岸，藉此增加縣民收入，發展宜蘭觀光，進一步與中國各界交流，有助於宜蘭未來發展。

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