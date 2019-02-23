中國封殺《還願》 陳其邁力挺：支持創作自由

2019-02-23 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕國產遊戲《還願》因遊戲內出現揶揄中國國家主席習近平的畫面，遭到大量中國網友封殺和狂洗負評，對此，行政院副院長陳其邁今跳出來力挺，「民主自由的國度，創作才能不受限制。」

《還願》自19日上市後就獲得一致好評，但有玩家發現，遊戲中出現的一張符咒，上頭不僅藏著小篆寫成的「習近平小熊維尼」，四個角落還寫著「呢嘛叭唭」（諧音你媽87），引來大量中國網友不滿，紛紛擠進遊戲的發行平台steam上狂洗負評，而遊戲製作公司「赤燭遊戲」得知後，除了緊急發布聲明道歉、將該錯誤移除外，更因中國代理商「indievent」和其終止合約，目前已將《還願》在中國全面下架。據了解，連「赤燭遊戲」在YouTube上推出的《還願》預告片，現在都已經被撤下。

對此，陳其邁今（23）日則在臉書上發文力挺《還願》，他表示，只有「民主自由的國度，創作才能不受限制」。

陳其邁說，《還願》是台灣的一群年輕人結合傳統習俗與日常生活元素，所創作出來的一款電腦遊戲，不論是劇情巧思還是彩蛋，都讓人拍案叫絕，具有「獨一無二的台式恐怖」，因此希望大家能和他一起支持這款由台灣獨立製作的國產遊戲、支持「創作自由」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/