苦苓列14大謊言 前藍委反嗆：沒韓國瑜靠什麼揚名立萬？

2019-02-23 16:21

〔記者陳昀／台北報導〕作家苦苓近來在臉書PO出高雄市長韓國瑜上任後的「14大謊言」，羅列如F1賽車、賽馬場的跳票政見；國民黨前立委孫大千今天在臉書回嗆，原本就不是每個夢想都能實踐，政治人物勇敢講出想法，有這麼嚴重嗎？還反酸：「還好有韓國瑜，否則你們靠什麼揚名立萬？」

「真的是人怕出名，豬怕肥。」孫大千說，政治人物一旦出名後，就要被用放大鏡，甚至顯微鏡檢視，時不時還會跑出一些自以為是的評論家，藉由「雞蛋裡挑骨頭」來搏版面、刷存在感，韓國瑜就是一個最好的例子，一夕成名之後，各路人馬來攻，反正「欲加之罪，何患無辭」，隨便罵兩句，立馬就紅了。

孫大千表示，所謂「14大謊言」未免太誇張，原本就不是每一個夢想都可以實踐，也不是每一個構想都可以落實，政治人物勇敢的把想法講出來，跟民眾溝通、大膽的嘗試，既沒有浪費公帑，也沒有中飽私囊，更沒有回家按摩睡午覺，有必要講的這麼嚴重嗎？

他說，F1賽車、賽馬就算現在沒做到，也不代表以後不可能成真，義大世界和鴻海的投資傳言，也不是韓國瑜團隊對外宣布的，這筆帳為什麼要掛在他們頭上呢？高雄市的遊客有沒有大幅增加？高雄市民的心中自有一把尺。韓國瑜也從來沒有拿出來和其他縣市做比較，又何必在這裡斤斤計較呢？更不用在一大堆枝微末節的語病，和微不足道的小事上面做文章，顯然只不過是列出來湊數的吧！還好有韓國瑜，否則你們要靠什麼來揚名立萬呢？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/