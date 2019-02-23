郝龍斌諷蔡、蘇：怎麼拿掃帚跟對岸拼？

2019-02-23 13:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統日前接受美國CNN專訪時，對於假設兩岸開戰，答覆表示「我們自己會承受第一波的攻擊」，行政院長蘇貞昌則說剩下一支掃帚也要拚，國民黨副主席郝龍斌今在臉書諷稱，「請問要怎麼拿掃帚跟對岸拼？蔡英文變魔法師騎掃帚當哈利波特嗎？看到解放軍的飛彈襲台，蔡英文拿出掃帚高喊『去去武器走』嗎？」

他還說，「若這樣可行，那台灣可以省下每年3000億的國防預算，改採購大量掃帚好了。」

郝龍斌表示，蔡、蘇兩人發言讓他感覺痛心、焦慮，因為他的父親郝柏村告訴過他，「軍人的專業是打勝戰，但軍人最不希望發生的也是戰爭」，當兩岸的議題已經惡化到只剩下「戰爭」時，蔡英文還有資格當台灣的總統嗎？

他說，國民黨執政時，前總統馬英九對國防的要求是備戰但不求戰，一方面充實國防實力，另一方面與對岸在經貿上展開積極交流，但民進黨執政後，國防軍紀士氣渙散，軍人不知為何而戰，蔡英文不僅無視這種狀況，反而頻頻「撿槍」挑釁對岸，求戰但不備戰，不惜把台灣成為焦土，不顧2300萬人生命財產的總統，是國家最大的悲哀。

他還強調，台灣人雖不怯戰，但也不會傻到求戰，尤其嗆戰，如今台灣面臨的已經是戰爭或和平的十字路口，抱著求戰的心態執政，民進黨只會摧毀民眾對兩岸和平的期待。

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