藍委問是否要選2020總統？ 蘇貞昌：不可能

2019-02-22 18:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委賴士葆今天（22日）在立法院總質詢時，詢問蘇貞昌近期火力全開、力求表現，四處砲打中共，是不是因為總統蔡英文民調低迷，想取而代之？蘇貞昌立刻回答，「不可能」。賴士葆不死心再問，有無可能選副總統？蘇貞昌則說「沒在想」，賴又追問，若蔡英文邀請擔任副總統呢？蘇貞昌還是立刻用台語回答，「免」！

賴士葆在質詢時，出示多張漫畫圖片，指蘇貞昌最近火力全開，對中共好像是二戰時期的張伯倫跟希特勒簽和平協議，搭配身邊的陸委會主委陳明通，兩人就像「上山打老共、下山打包子」，直批民進黨是要把台灣帶向戰爭。他還說說，蘇貞昌歷史沒學好，自比為邱吉爾，但邱吉爾是帶領英國在敦克爾克大撤退的人，蘇貞昌自比為邱吉爾，「是要讓台灣撤退到哪裡去」？

蘇貞昌在賴士葆一陣批評後強調，兩岸間若有戰爭，自己「就算只有一把掃帚，也絕不投降」，蘇揆並說，只有國民黨才會砲打中共，民進黨不會。

賴士葆追問，蘇貞昌近期力求表現，是否因未來規劃要選2020總統？特別是現在蔡英文民調低迷，只有砲打中國國家主席習近平時，蔡英文民調才曇花一現有回升跡象，蘇貞昌是否想要取而代之？對此，蘇揆立刻回答，「不可能」，至於未來若受總統蔡英文邀請，是否會擔任副總統？蘇貞昌仍說，「免」；賴再追問，會不會欲拒還迎？會不會心癢癢？蘇貞昌依舊用台語回答，「沒，一點都不癢。」

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