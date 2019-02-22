國民黨提兩岸和平協議 綠委批：誘騙台灣接受併吞的陷阱

2019-02-22 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前拋出，若國民黨重新執政，將與中國簽「兩岸和平協議」，言論引起外界質疑，總統蔡英文則強調，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議。對此，民進黨立委李俊俋表示，這是誘騙台灣接受併吞的陷阱。

李俊俋在臉書表示，國家與國家之間為結束敵對或戰爭狀態而簽訂的稱做「和平條約」，而最近藍營提出的兩岸之間所謂「和平協議」，重點不在「和平」，卻是誘騙台灣向中國讓渡主權、接受併吞的陷阱。

「而過去西藏、新疆的歷史也證實這種所謂的假和平協議，將成為導引戰亂的序幕。」李俊俋指出，避免台灣與中國簽訂「和平協議」，而步入西藏、新疆的後塵，他主張兩岸的政治性協議必須經過「國會審議、人民公投」把關。

他說，從去年選後至今，國民黨人士不斷重提不存在的九二共識、一中各表，早已慘遭習近平打臉，中國依舊強調不放棄武統與一國兩制，除了軍機三不五時繞台恫嚇揚威耀武，連國際「最美臉孔」評選也給台灣藝人硬加上五星旗，此刻藍營一干人等還能不斷鼓吹和平協議，「真的是包子吃太多、吃撐了罷！」

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