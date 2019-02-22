健保卡電子連署公投案 蘇揆允研議一週後公布

2019-02-22 14:04

〔記者陳昀／台北報導〕中選會18日預告訂定「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法」草案，最快6月起可透過自然人憑證電子連署公投案，但國民黨立委費鴻泰質疑自然人憑證普及率不高，今天在立院總質詢時要求研議開放「健保卡」選項，行政院長蘇貞昌允諾研究，一週內對外說明。

費鴻泰指出，台灣具公投投票權的有1900萬人，但只有657萬人有自然人憑證，不到三分之一，而且幾乎都是公職人員因工作需求才使用，過去民眾常用的申報所得稅功能也被健保卡取代，電子連署不能比照辦理，否則等同把三分之二選民排除在外。

費鴻泰也說，辦理自然人憑證要花250元，還得跑區公所，但只能用在今年的公投連署，新式的晶片身分證很可能納入自然人憑證設計，也就是明年就用不到，這項政策恐讓人民白白浪費錢。

蘇貞昌表示，電子連署是依照公投法規定，因應過去發生死人連署等狀況，須在建置過程防堵；中選會代理主委陳朝建說，是為了便民才推出電子連署，上路後將電子、紙本兩者並行，現在拿身分證雖能辦理紙本連署，後續也需符合簽章查證規定。

蘇貞昌也說，不會排斥民眾參與連署，若有更好、更方便的方式都會同意，現階段是因為健保卡沒有電子簽章功能，才採自然人憑證；但費鴻泰打岔說：「可以報稅查調所得，怎麼會沒有相關功能？」並要求蘇一週內研究完成再向外界說明，獲蘇貞昌允諾。

內政部長徐國勇表示，今年將規劃新式晶片身分證、明年定案；蘇貞昌提到，未來新式身分證也可朝這方面進步。

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