辦「包子大賽」為韓出氣？網友：累死底下公務員

2019-02-22 08:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長潘恆旭昨宣布3月要辦包辦十大包子大賽，被解讀是替高雄市長韓國瑜出氣，也引發網友論戰，有人相挺、有人質疑，有人建議辦吹牛大賽，有網友感慨「說話比規劃快，只會累死底下公務員」。

總統府發言人黃重諺日前在臉書留言「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，由於先前韓國瑜在在酒吧直播，還嗆行政院長蘇貞昌剛上任就要高雄市重提前瞻計劃，臉書雖沒點名，卻引發外界聯想，韓國瑜事後回嗆「狗嘴吐不出象牙」。

潘恆旭昨表示，因為很多網友建議，將在下個月舉辦高雄十大包子大賽，已向高雄市長韓國瑜報備，屆時還會請韓國瑜頒獎，他強調這是「真的」包子大賽，沒有政治味，但仍被解讀是替韓國瑜出氣。

網友對包子賽反應不一，紛紛回應「一堆亂七八糟的活動 想到什麼就亂辦一通」、「想到什麼就辦什麼，寶可夢撤花也是」，「難道不能先規劃好再來說，才不會一直被打」，「做個習包子造型」，「報名去做習包子 就會得到第一名，」「局長能搞慘屬下...？」「活動推出 嘴巴先說，只有1個月，累死底下公務員」。

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