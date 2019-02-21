籲小英特赦阿扁 監委陳師孟：現為適當時機

2019-02-21 11:43

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院日前通過「前總統陳水扁被訴四大案」遭換法官案的調查報告，內容直指台北地院前庭長陳興邦「人為操控」；對此，負責調查此案的監委陳師孟，今上廣播節目時，再度向總統蔡英文喊話，強調阿扁的人權確實受到政治迫害，如果現在還不認為是特赦阿扁的適當時機，「那我就不知道什麼是適當時機？」

陳師孟今早上廣播節目，接受台北市前觀光傳播局長簡余晏專訪，針對時事暢談看法；針對本土社團要求蔡英文應特赦阿扁，才能在2020大選勝出，陳師孟表示，用選票考量是否特赦阿扁是不對的，但阿扁的確遭受不公正對待，人權被侵害，在無法用司法平反下，就應用政治平反，目前只有總統特赦。

陳師孟指出，阿扁被判刑定讞的案子，都有政治操作痕跡，並非抓到阿扁貪污事實，而是過程中讓人感受有不尋常之處，所以他很早就主張應對扁案程序調查，若發現瑕疵或程序正義被污染，應還阿扁公道。

陳師孟說，有人認為總統特赦只限於定讞案件，這觀念是錯誤的，特赦與大赦都是「赦免法」規定，特赦針對個案，不管定讞與否都可以赦免，至於大赦則是通案，阿扁此個案不宜採用大赦處理。

對於特赦阿扁的時間點，陳師孟說，小英520就職2週後，當時民進黨秘書長洪耀福曾公開表示，小英會設法平反阿扁名譽，隔1個月，時任高雄市長陳菊也在議會說，小英會在「適當時機」特赦阿扁，但直到現在，適當時機一直都沒有出現，他認為這次是一個適當時機，因為真相已經被公布出來了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/