阿扁卸任即遭境管 本土社團批「叛變」應調查

2019-02-19 16:22

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院日前通過「前總統陳水扁被訴四大案」換法官一案的調查報告，內容直指台北地院前庭長陳興邦「人為操控」；對此，本土團體今呼籲總統蔡英文應特赦阿扁，才能在2020大選勝出；此外，律師鄭文龍及台大教授蔡丁貴則說，阿扁當初卸任30分鐘即被境管，公文顯然事先簽好，這是「叛變」，應啟動調查。

台灣社等本土社團，今召開「由監院調查報告談陳前總統特赦落實轉型正義司法改革」記者會，由台灣社社長張葉森主持，與會人士眾多，其中包含凱達格蘭學校校長金恆煒、律師鄭文龍、台大教授蔡丁貴及前檢察官曾勁元等18人；會後眾人並高喊：「沒有特赦，沒有2020，特赦陳總統，才有蔡總統」等語。

張葉森說，扁案違反無罪推定原則，既然此案有瑕痴及新事證，證實阿扁遭受政治迫害，在司法不公的情況下，希望蔡英文能特赦阿扁，藉由監院的調查報告特赦阿扁，能有安定人心的作用，也落實轉型正義，阿扁回復名譽，將是2020大選本土勝利的關鍵。

蔡丁貴說，從2008年起，他就認為扁案是司法迫害，感謝監委的調查，並希望監委可以繼續調查為何阿扁卸任30分鐘後，就收到境管的公文，表示在卸任前就已簽，這是「叛變」，應調查；此外，外界說阿扁另涉他案不宜特赦，但就他了解，不管是否結案，都能特赦，蔡英文應了解自己的權力，特赦阿扁。

鄭文龍則贊同蔡丁貴說法，認為應繼續調查，強調扁案兇手已抓到一個，後面的再慢慢抓，並呼籲蔡總統要像監委陳師孟一樣有「Guts」，對於政治冤案，再審雖正本清源，但以阿扁的身體狀況也難再負荷，只好退而求其次用特赦；很多法界人士黑白講、不懂裝懂，美國水門案尼克森也沒起訴就被特赦。

鄭文龍強調，馬英九為何修理阿扁，把扁關起來，後面有更大的因素，就是「阿共」，馬承中共之意修理阿扁，這是荒謬的做法，不能屈從「阿共」的意志；鄭並消遣大法官，指釋字665號說沒違憲，當初投贊成票的大法官也要調查，大法官制度要檢討，10幾個大法官不如一個監委陳師孟，制度形同虛設。

金恆煒指出，監院調查報告500頁，通通列出犯行，現在只有一個陳興邦，幕後黑手只要再努力，還有機會抓出來；再審對阿扁是二次傷害，司法的路不能走，只能寄望特赦，轉型正義不是只處理過去的事，眼前的更重要，特赦不是蔡英文的權力，而是義務。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/