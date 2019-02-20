兩岸開戰怎麼辦？ 蔡英文透露我軍戰略...

2019-02-20 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文接受《CNN》獨家專訪，談及台灣在面臨中國日益強大的武力、經濟威脅下該如何自處。蔡英文說，國軍全天候戒備隨時可能爆發的武力衝突，若戰事發生，我方戰略是自行抵禦中國第一波攻勢，屆時國際社會將向中國施壓。

中國國家主席習近平去年在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，雖再次宣誓了和平統一、一國兩制方針，但也強調不承諾放棄使用武力，加上中國近年來對台武嚇頻頻，增添台海軍事衝突危機。對此，蔡英文表示，國軍持續強化軍力，以應對中國迅速的現代化發展，並全天候戒備中國發動攻擊的任何跡象。

若兩岸開戰，蔡英文說，「我們所期望的是，只要由國軍自己抵抗中國第一波攻勢，國際社會便會挺身而出，對中施加壓力。」《CNN》認為，雖然蔡沒有明指，但預想的「施壓」來源應是華盛頓。

《CNN》提到，美國川普總統上任後與台合作密切，像是簽署《台灣旅行法》，允許包括總統等任何層級台灣官員訪問美國。去年6月耗資2.55億美元打造的美國在台協會（AIT）新館啟用亦是跡象之一。

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