政院回應韓國瑜 「沒有刁難誰的問題」

2019-02-20 23:01

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市政府近來為前瞻計畫建設的爭議與行政院交鋒，繼行政院長蘇貞昌批評高雄市長韓國瑜「如果拿不出公文，應該向他道歉」後，韓國瑜今天又說，公文已拿出來了，這是大家解釋的問題，要蘇揆「禿頭不刁難禿頭」，對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天也回應說，這沒有誰刁難誰的問題，行政院從未刁難高雄市府。

據悉，去年九合一選舉過後，韓國瑜當選高雄市長，交通部行文給高雄市府，指因新市長將上任，請高市府通盤考量捷運高雄岡山路竹延伸線週邊計畫，再提報給交通部召開會議審議。

政院知情官員表示，這是在去年12月賴清德還在當行政院長時，交通部所發的公文，高雄岡山路竹延伸線只是前瞻計畫中的一項，行政院並未要求高市府所有的前瞻計畫都要重寫。

Kolas表示，這沒有誰刁難誰的問題，行政院也沒有要求高市府就所有前瞻計畫的內容都要重寫，只是希望釐清事實，推動建設不分藍綠，行政院的立場從來沒有改變，也希望高雄市府能將事實還原。

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