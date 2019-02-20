陳明通要韓國瑜「打開腦袋」 讀一讀兩岸人民關係條例

2019-02-20 18:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕陸委會主委陳明通今天下午拜會新竹市長林智堅，媒體詢問，中國上海市台辦主任李文輝來台灣訪問，想到高雄拜會高雄市長韓國瑜卻被限制，韓國瑜因此揶揄陸委會應「打開腦袋」，陳明通則請韓國瑜市長才要「打開腦袋」，讀一讀兩岸人民關係條例，不能只想著經貿賽局，忽略政治賽局的主權立場！

陳明通說，陸委會對兩岸的城市交流都樂見其成，不管是經濟上或文化上的交流，都是認同與贊成的，但必須依規定提出申請，就像台北市與上海市的「雙城論壇」，已舉辦過多次，陸委會從沒阻擋過，但雙城論壇是經過兩個城市的規劃後向陸委會提出申請的，必須依照相關規範執行，因此，上海市台辦主任李文輝要到高雄，當然必須被限縮，這點他請高雄市長韓國瑜應「打開腦袋」，熟讀兩岸人民關係條例。

陳明通更說，陸委會從來沒有阻止兩岸的城市交流，就像過去李登輝時代兩岸的戒急用忍政策，後來民進黨阿扁執政時，就採取有效管理、適度開放的原則，因此造就兩岸的互動與頻繁交流，如今台灣的縣市首長要跟中國的城市進行交流，只要是經貿上的、文化上的，陸委會都沒有阻止；他更提到，新竹市擁有高科技及人文，同樣值得中國城市來與其交流。

新竹市長林智堅也強調兩岸的交流是很正常的，只要沒有政治性的前提，秉持尊重、對等、互惠的立場，都可以交流，他歡迎中國的城市及人民到新竹市來交流與旅遊，來看看新竹市的科技與人文底蘊，更期許台商回流後到新竹市投資，因為新竹市已與科技部準備推動「竹科X」計畫，且會設單一窗口協助台商，與台商一起拚經濟。

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