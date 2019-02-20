高雄前瞻要重寫？蘇揆批韓「胡說」

2019-02-20

韓稱高捷延伸線建設案 被要求重報 蘇︰韓可能酒喝多了

〔記者黃欣柏、蘇芳禾、鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前開直播抱怨行政院要求「高雄前瞻計畫全要改寫」，行政院長蘇貞昌昨在立法院受訪時，為此怒轟韓「半夜酒館開直播，滿嘴胡說」，強調若韓拿得出他上任院長後要求重寫前瞻建設計畫的公文，他就向韓與高雄市民道歉，反之韓應該向他及行政院公務員道歉，「不要給禿子漏氣！」

蘇要韓拿出政院公文佐證 否則須道歉

根據韓國瑜說法，交通部取消高雄捷運岡山路竹延伸線的審查會議，要求高雄市府重報。但蘇貞昌昨解釋，這其實是前院長賴清德時期，為了尊重高雄市換市長，才行文詢問新市長對於中央補助高雄岡山捷運的建設案有無意見，「事情都在繼續，哪來的行政院長換人（就要求重寫）？可能是酒喝多了！」

林佳龍︰只是徵詢高市府 也已收到函覆

交通部長林佳龍昨也被媒體問到此事，他澄清交通部並沒有退回重審，只是徵詢高雄市府對於高捷延伸案推動的意見，高市府也已函覆，一切按照程序進行中，「韓市長應是不小心說錯了！」

林佳龍說，在選舉後、交接前，一些國家重大建設的審查程序都會尊重新當選的首長，這是正常行政程序，韓市長後來也澄清並不是所有前瞻計畫都退回，事實上也並沒有退回重審。

交部︰所有前瞻軌道案 都詢問新首長意見

交通部也說明，前瞻軌道建設所有案子，若所在縣市首長有換人，交通部都有詢問新任首長意見，並非針對高雄市；前瞻建設除中央補助款外，地方也須支付配合款，所以必須詢問新任縣市長，對於計畫有無要做更動，這就是標準作業程序；尤其韓市長當選之初，曾對高雄輕軌二期表達要更改的意見，所以更須詢問其他計畫是否也有變更打算；加上另有國民黨立委日前審查前瞻計畫凍結預算，要求與新任地方首長確認後才能解凍，因此交通部須再函問高雄新市長意見，若地方政府決定照原案執行，當然就不須重寫計畫書。

交通部表示，國民黨三位立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗日前在立法院審「前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案」時曾提出決議，以地方首長更換為由凍結相關預算，要求與新任首長確認後報告再檢討解凍，考量政策推動一致性，所以交通部於去年十二月七日發函高雄市政府，請新市長團隊做通盤考量岡山路竹延伸線計畫內容，確認後再報交通部召開委員審查會議，原定十二月十二日審查會議則先取消。

高雄市政府於去年十二月二十七日同意照原定計畫繼續辦理後，交通部隨即開始安排審查會議時間，除鐵道局就各方意見做初步綜整外，還要再敲定各個委員可出席時間；但後續碰上春節連假，最快下週召開審查會議，一切依照既定程序辦理。

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