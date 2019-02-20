高市府︰建設能繼續最重要

2019-02-20

感謝蘇揆 籲中央地方一起努力

〔記者王榮祥、張菁雅、鄭瑋奇／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前抱怨行政院要求高雄前瞻計畫全要改寫，行政院長蘇貞昌昨批韓「滿嘴胡說」，還說若韓拿不出他上任院長後要求高市府重寫前瞻建設計畫的公文，就應道歉。高市新聞局長王淺秋昨強調，整個事件是因為高雄心急如焚，建設能繼續下去最重要，對於是否道歉？王淺秋表示，自己無法代表韓國瑜回應。

王淺秋也向蘇貞昌致謝，認為政院可幫高雄市民繼續推動公共建設計畫，呼籲中央、地方一起努力，為的是高雄建設、讓高雄更好，如果大家立場一致，就不會有疑問，也不需要擔心這麼多問題，如果是用其他利益角度思考的話，才會有問題。

盧秀燕︰民進黨要卡韓不奇怪

此外，媒體昨詢問台中市長盧秀燕對韓國瑜上述事件與行政院國發會先前也退回大台中山手線計畫的看法，盧表示，她上任沒多久，台中市重大建設就被中央有些人喊說要退回，當時被說是「卡盧」，她沒有要選總統，都被「卡盧」，韓國瑜有可能成為二○二○總統候選人或者當選人，民進黨中央要「卡韓」，她覺得不奇怪。

盧秀燕也說，不管是台中或高雄的交通建設，即使地方政府更替，政策內容都沒有改變，都是延續的，不曉得為何他們上任後，計畫被要求退回或修正。

據指出，去年十二月二十五日盧秀燕就任前，交通部就針對台中捷運綠線延伸計畫發公文給前台中市府團隊， 表示「因市府首長將更迭，請在新市長上任後，通盤考量計畫推動內容後再報交通部召開委員會審議」，但盧秀燕上任至今都還未回文交通部，該案似乎是「被盧卡」。

台中市府交通局昨則向媒體表示，去年十二月接獲交通部公文，新市府上任後已向盧秀燕報告，且計畫持續進行，但因考量捷運綠線是延伸至彰化縣，因此訂於三月初邀集彰化縣政府會議再研商，會再將研商結果回覆交通部。

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