韓國瑜回嗆蘇貞昌：凸頭不刁難禿頭

2019-02-20 14:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市前瞻計畫要重寫？行政院長蘇貞昌批評高雄市長韓國瑜，如果拿不出公文，應該向他道歉。韓國瑜今天受訪時強調，已經把公文拿出來了，這是大家解釋的問題，還要蘇貞昌「凸頭不刁難禿頭」。

韓國瑜日前開直播抱怨行政院長換人後，「高雄前瞻計畫全要改寫」，蘇貞昌也不甘示弱回擊「韓國瑜滿嘴胡說」，若韓拿得出任何一張公文，是蘇貞昌發出要求高市府重寫前瞻建設的，他就跟韓國瑜道歉；若拿不出，韓國瑜應向他道歉，蘇還要韓國瑜「不要給禿子漏氣」。

對此，韓國瑜今天中午受訪時說，「我已經把公文拿出來了，這是大家解釋的問題」，研考會提出來的公文，事實上有2到3件。

韓國瑜指出，如果行政院覺得他們無意刁難，或真心誠意希望高雄建設的更好，就請他們拿出行動，相信高雄市民一定會快樂地接受到行政院溫暖。

韓國瑜解釋說，為什麼他說台灣人都欠高雄人一個情?不是高雄人聽了會很錯愕， 但台灣哪個縣市有3座發電廠?這麼多重工業都在高雄，所以高雄人犧牲環境，投入這麼多勞動力，支撐台灣半邊天的經濟。

韓國瑜強調，這時候行政院應該抱持照顧和感的心，來回饋高雄市民。他如果不當高雄市長，也沒辦法了解這麼透徹，透過選舉及接了高雄市長這個職務後，才了解到台灣人應該對高雄人有更寬容的心，

韓國瑜呼籲中央大力幫助高雄建設，其實他這次對行政院講的話，用意是在這裡，「蘇貞昌院長鼓勵我，不要給禿頭的漏氣，我也要鼓勵蘇貞昌，凸頭不刁難禿頭。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/