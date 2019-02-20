台南市議會臨時會 房屋稅、農產運銷公司成焦點

2019-02-20 22:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會今日召開第3屆第2次臨時會，在為期8日的議程中，除了原訂房屋稅、台南市先進運輸系統專案報告之外，在26日新增龍崎掩埋場停止開發案專案報告。此外，市長黃偉哲也對台南農產運銷公司引起的爭議回應。

第2次臨時會日期從今日起至27日，期間安排房屋稅、台南先進運輸系統建置計畫及路網規劃專案報告。不過，國民黨籍議員首日便要求在26日加開房屋稅專案報告，但民進黨籍議員認為，相關報告將於明日舉行，無須疊床架屋地新增一場。

各黨籍議員互相攻防、僵持不下，甚至有議員說出「番」這個字，讓原住民籍議員穎艾達利要求同事注意用詞。最後，議長郭信良裁示不新增房屋稅專案報告場次，但龍崎掩埋場開發案中止後，市府須說明後續相關舉措，因此當日排定「龍崎掩埋場停止開發案」專案報告。

另外，台南市農產運銷公司日前被爆料，董事人數早在4年前就由原有的5人增至6人，但農業局直到最近才向議會提案修改相關規定，將董事由5人增至9人。議員質疑這種「先斬後奏」的作法需要成立專案小組調查，清查其他市轄官股公司、基金會及行政法人是否有類似的違法情況。

對此，黃偉哲表示，當初因行政人員不了解法規，才會在母法「農產運銷股份有限公司組織自治條例」未授權的情形下修改公司章程，將董監事人數變更為6位；黃強調，近期會馬上召開董事會，先將章程修回母法規定的5位，後再提交議會修改自治條例草案，再召開董事會改變董監事人數，以符法治程序。

至於議員提出台南市農產運銷公司董事長不該由市長擔任，以及議會是否推派代表進入董事會，黃偉哲則說，農產公司為百分之百的官股，屬於行政體系的一環，議會做為監督者，適不適宜介入行政體系應再慎重討論。

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