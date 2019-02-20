新北提47項建設要政院補助2339億 五股交流道塞車有解

2019-02-20 17:50

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院啟動中央與地方建設協調會報，政務委員吳澤成經拜訪新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙，新北市府一口氣向行政院提出47項交通等建設，其中有28項建設要求中央補助經費共達2339.53億元，另外19項則請中央協助，而宜蘭縣則提北宜直鐵等7項建設，中央雖將與地方合作推動部分地方建設，不過，中央並非照單全收，吳澤成今天下午受訪表示，他會加以歸納分類並逐案釐清權責與可行性。

吳澤成說，有關新北與宜蘭所提建設，對於地方與部會有不同的意見，會儘量加以溝通、協調，尋求共識，中央將在可能的範圍內儘力給地方協助，解決問題。

新北市為解決國道五股交流道塞車問題，提出增設匝道解決車潮的7年計畫，這次也列在新北市向政院所提要政院補助的28項建設之中，7年計畫總經費13.87億，其中建請中央補助6.07億元，新北市府則負擔7.8億元。

吳澤成表示，新北市府所提國道五股交流道改善案，因塞車問題嚴重，因過去缺乏溝通協調的管道，以致於拖延，但中央去年就已召集會勘，釐清權責與作業方式，可性行評估已通過，正進行規劃。吳澤成說，民進黨立委吳秉叡主張五股交流道增設匝道的改善計畫縮短為5年，因此這項計畫有機會縮短為5年。

宜蘭縣則提出建請積極推動宜蘭鐵路高架捷運化、北宜直鐵等7項重大縣政請中央協助，但並未明言要中央補助經費，吳澤成說，有關宜蘭鐵路高架捷運化，鐵道局經會勘後認為羅東段、宜蘭段比較有急迫性，礁溪與頭城部分比較沒有那麼急迫，他也認為羅東段與宜蘭段比較優先，礁溪與頭城部分可等北宜直鐵興建後一併考量，所以從羅東段與宜蘭段著手應屬可行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/