黨內互打？吳志揚指各區得票少 陳學聖：公道自在人心

2019-02-20 12:23

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不分區立委吳志揚宣布參選下屆中壢區立委、挑戰現任同黨立委陳學聖，近來桃園地區國民黨員也收到吳志揚的「參選宣言」，內容暗批陳學聖參選市長各區得票均難敵對手；對此，陳學聖今天在臉書回應，「I am fine，公道自在人心」。

吳志揚近來發信給桃園國民黨員，內文一開頭就提到自己去年為國民黨候選人全力抬轎，雖然市長候選人各區均難敵對手，但在他盡心輔助下仍拚出議會席次過半。

陳學聖主動在臉書分享相關新聞，並表示，不少朋友看到這篇報導、氣憤不在話下，但他要說：「I am fine」，相信公道自在人心。

陳學聖表示，去年陪他走過選戰的，包括他的情義兄弟韓國瑜，都很清楚黨沒有任何資源可幫忙，也無力整合分裂，但他沒有閃躲，選擇承擔。

陳學聖說，自己憑著信念，在逆風中仰角攻頂，雖知其不可而為之，但大家戰勝了畏懼，是刻骨銘心，是一生難忘的勇氣；並表示，謝謝大家的偕行，「我們一起加油，不為私念，只企盼這塊土地、這個家園能更好！」

針對吳志揚的「參選宣言」內容暗批陳學聖參選市長各區得票均難敵對手，陳學聖今天在臉書回應，「I am fine，公道自在人心」。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/