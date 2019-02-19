政院擬修法定兩岸政治協議須經公投 國民黨：打擊特定對手

2019-02-19 12:14

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院擬修兩岸人民關係條例，明定兩岸任何政治協議都須經過公投程序，陸委會主委陳明通直指修法動機就是因為國民黨主席吳敦義宣稱未來重新執政，要與對岸洽簽和平協議，國民黨上午發新聞稿回應表示，民進黨毫不避諱的以政治手段打擊特定對手的訴求，選舉的思維昭然若揭，令人實在無法苟同。

國民黨強調，有關兩岸事務，對比規範和平協議更為迫切的應該是優先審查擱置已久「兩岸協議監督條例」，此事涉及兩岸所有談判，也是民進黨在野時的承諾，讓兩岸協議監督制度化才是根本之道。

國民黨並呼籲民進黨不要再以政治思維來治國，應該多關注經濟民生議題，利用行政資源或國會多數打壓競爭對手，並不會提升民進黨的滿意度，只會徒增兩岸良性交流的阻礙，減少互信，無助於兩岸關係穩定發展。

此外，國民黨也質疑民進黨意圖修正兩岸人民關係條例，祭出多項管制措施，限制兩岸良性互動交流，雖然名為「保台」，實際上卻是因人設事，針對性強烈的修法。

國民黨並指出，立法院民進黨團擬增訂擁有中國大陸居住證者，不能參加公職選舉，這不僅侵犯憲法保障的人民服公職、參與選舉的權利，也是把台商、台生、台青往外推，台灣還能保有競爭力嗎？

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