與共匪談判和平 學者引老蔣警告：「與虎謀皮」

前總統蔣介石曾警告世人，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」；為角逐2020年總統大位，中國國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」。（記者陳鈺馥翻攝）

前總統蔣介石曾警告世人，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」；為角逐2020年總統大位，中國國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」。（記者陳鈺馥翻攝）

2019-02-19 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統蔣介石曾警告世人，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」，為角逐2020年總統大位，中國國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」。對此，法律學者今日痛批，台海不和平因素，完全操之在中國片面單方，倒不如先呼籲中國放棄武力犯台，沒必要簽署一張沒有擔保的和平協議；

據歷史經驗，國民黨二次與共產黨和談，最後落得輸掉中國，敗逃台灣的慘痛教訓。1951年10月，前總統蔣介石在接見合眾社副總經理巴索洛繆談及，「自由世界人民應知對於共匪之和平論調，及甜言蜜語不可輕信。」

對於老蔣提出「自由世界人民，勿信匪共和平論調」，合眾社當年則評析「此一人指揮遠東最大陸軍之領袖，曾畢生致力於阻止共產主義之擴張，無論與共匪之談判或作戰，彼之經驗，均較任何人為豐富。鑒於民主國家對於共匪之和平姿態，可能過分熱心，蔣總統特對此事提出警告！」

此外，據「蔣公嘉言錄」臉書粉絲團所整理的蔣介石名言佳句，老蔣在1953年曾直言，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮。」

另一位國民黨主席蔣經國，曾在國民黨67年黨務工作會議閉幕時指出，最近一個多月來，國際間又瀰漫著有關「國共和談」讕言，此種陳腔老調式讕言，本係別有用心者破壞我國當前國策的陰謀。

蔣經國當年提醒，「我們政府與中國國民黨的一貫政策，是基於國家民族的利益，和共匪鬥爭到底，共匪為中國人民不共戴天之仇的敵人，因此國共之間，永遠不會妥協，自亦永無和談之可能。」

針對中國欲併吞台灣，國民黨極力倡議簽署兩岸和平協議，要將台灣及國家主權問題鎖進中國內戰框架，行政院昨日召開行政立法協調會報，確定「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」列入最優先法案之一，規範兩岸進行簽署政治協議前須公投，不能逕自與中國簽署兩岸和平協議。

對於國民黨倡議簽署兩岸和平協議，南台科大財經法律研究所所長羅承宗今日受訪表示，台灣與中國進行實質交流幾十年，如今人流貨物往來頻繁，本來就處於和平狀態，國民黨主張還要簽署和平協議，令人難以理解。

羅承宗指出，從法律角度來看，從1990年9月處理海上遣返事宜的「金門協議」以來，台灣與中國雖然簽署了為數不少的協議與備忘錄，但相關內容大概僅涉及經濟、民生等現實層面。若國民黨執政後，主張要與中國簽署所謂政治性「和平協議」，令人不解其動機。

他強調，況且，台灣早已放棄武力反攻大陸的軍事野心，今日台海不和平的因素，完全操之在中國片面單方，與其與中國簽署一張沒有擔保的和平協議，倒不如呼籲由中國先徹底放棄武力犯台的一切作為與佈局，這樣才比較有現實意義。

  • 國民黨黨營媒體中央日報曾以頭版刊登國民黨主席蔣經國在黨務工作會議嚴斥「和談」讕言指示，表達「萬眾一心從事於三民主義建設，和共匪鬥爭到底堅守民主」。（記者陳鈺馥翻攝）

    國民黨黨營媒體中央日報曾以頭版刊登國民黨主席蔣經國在黨務工作會議嚴斥「和談」讕言指示，表達「萬眾一心從事於三民主義建設，和共匪鬥爭到底堅守民主」。（記者陳鈺馥翻攝）

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