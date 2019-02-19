與共匪談判和平 學者引老蔣警告：「與虎謀皮」

2019-02-19 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統蔣介石曾警告世人，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」，為角逐2020年總統大位，中國國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」。對此，法律學者今日痛批，台海不和平因素，完全操之在中國片面單方，倒不如先呼籲中國放棄武力犯台，沒必要簽署一張沒有擔保的和平協議；

據歷史經驗，國民黨二次與共產黨和談，最後落得輸掉中國，敗逃台灣的慘痛教訓。1951年10月，前總統蔣介石在接見合眾社副總經理巴索洛繆談及，「自由世界人民應知對於共匪之和平論調，及甜言蜜語不可輕信。」

對於老蔣提出「自由世界人民，勿信匪共和平論調」，合眾社當年則評析「此一人指揮遠東最大陸軍之領袖，曾畢生致力於阻止共產主義之擴張，無論與共匪之談判或作戰，彼之經驗，均較任何人為豐富。鑒於民主國家對於共匪之和平姿態，可能過分熱心，蔣總統特對此事提出警告！」

此外，據「蔣公嘉言錄」臉書粉絲團所整理的蔣介石名言佳句，老蔣在1953年曾直言，「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮。」

另一位國民黨主席蔣經國，曾在國民黨67年黨務工作會議閉幕時指出，最近一個多月來，國際間又瀰漫著有關「國共和談」讕言，此種陳腔老調式讕言，本係別有用心者破壞我國當前國策的陰謀。

蔣經國當年提醒，「我們政府與中國國民黨的一貫政策，是基於國家民族的利益，和共匪鬥爭到底，共匪為中國人民不共戴天之仇的敵人，因此國共之間，永遠不會妥協，自亦永無和談之可能。」

針對中國欲併吞台灣，國民黨極力倡議簽署兩岸和平協議，要將台灣及國家主權問題鎖進中國內戰框架，行政院昨日召開行政立法協調會報，確定「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」列入最優先法案之一，規範兩岸進行簽署政治協議前須公投，不能逕自與中國簽署兩岸和平協議。

對於國民黨倡議簽署兩岸和平協議，南台科大財經法律研究所所長羅承宗今日受訪表示，台灣與中國進行實質交流幾十年，如今人流貨物往來頻繁，本來就處於和平狀態，國民黨主張還要簽署和平協議，令人難以理解。

羅承宗指出，從法律角度來看，從1990年9月處理海上遣返事宜的「金門協議」以來，台灣與中國雖然簽署了為數不少的協議與備忘錄，但相關內容大概僅涉及經濟、民生等現實層面。若國民黨執政後，主張要與中國簽署所謂政治性「和平協議」，令人不解其動機。

他強調，況且，台灣早已放棄武力反攻大陸的軍事野心，今日台海不和平的因素，完全操之在中國片面單方，與其與中國簽署一張沒有擔保的和平協議，倒不如呼籲由中國先徹底放棄武力犯台的一切作為與佈局，這樣才比較有現實意義。

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