自認「和平協議」被扭曲 吳敦義怒：民進黨「胡扯蛋」

2019-02-18 18:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前提出「兩岸和平協議」，民進黨發言人林琮盛在14日評論，兩岸和平協議不是吳訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語，吳敦義認為，民進黨曲解國民黨打算用黨的身分跟共產黨簽和平協議，批評民進黨不讀書，也不讀法律，「胡扯蛋」！

吳敦義今出席黨中央舉辦的搓湯圓、猜燈謎等聯誼活動，致詞時表示，兩岸人民關係條例規定很清楚，只有政府可以授權，國民黨現在在野，哪會跟共產黨簽協議？「民進黨太扯了」，為了隨便污衊國民黨就亂講話，連常識都沒有，應該去翻翻兩岸人民關係條例，國民黨不會違背法律。

吳敦義也表示，國民黨如果2020年重返執政，對於若干違憲違法，例如軍改、退休軍公教警消年改，改太過而且有違憲違法嫌疑的，會設法合理調整，撥亂反正，在確保中華民國尊嚴跟獨立自主的主權及維護中華民國權益的前提下，願意跟中國方面簽和平協議，民進黨的批評要就事論事，不能捏造胡扯、扭曲。

此外對於以「桃園三結義」比喻台美中關係，吳敦義今受訪時進一步解釋，如果能夠「桃園三結義」，世界就能和平穩定發展，現在美國跟大陸還是有貿易上的很大的衝突，如果繼續的話對台灣的貿易、進出口、經濟成長率都多少會受到影響，如果美國跟中國大陸能夠迅速解決貿易上的衝突，對世界會比較好。

吳敦義說，我們同美國比較親，也同中國比較親，同美國比較親是因為他對我們很友善，而且出售防禦性武器給我們中華民國，確保我們中華民國的安全，也是大國講話比較有影響力，我們需要美國這樣一個很親近的好朋友﹔對大陸來講，我們同為炎黃子孫，而且都是中華兒女，血濃於水，與中國大陸也比較有一點親情，但縱然有好親情，也希望彼此都能夠互相尊重，維持一個和平穩定的關係。

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