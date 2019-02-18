簽兩岸和平協議須先公投 列政院最優先法案

2019-02-18 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任組閣後，行政院今日首度召開行政立法協調會報，由行政院副院長陳其邁主持會議，與民進黨立委討論確定，立法院本會期最優先法案共47案，為保台將修正兩岸人民關係條例，明訂進行兩岸和平協議前的公投條件與門檻。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述表示，政院希望立法院本會期優先審議法案共141案，最優先法案47案、優先法案46案、涉及組織改造的優先法案48案。

谷辣斯強調， 關於兩岸人民關係條例修正草案，是希望兩岸在進行任何協議之前，協議內容必須由台灣2300萬人決定，所以希望協議內容是尊重台灣民意的，而協議內容更必須經過公投程序，來獲得大部分台灣人民支持。

谷辣斯指出，政黨不能直接去簽兩岸和平協議，必須先經過公投程序。

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