政見？吳敦義：未來國民黨執政 將洽簽兩岸和平協議

2019-02-14 09:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時，被問及如果國民黨重返執政，未來是否應與對岸簽署終極版的和平協議？他表示，依照兩岸人民關係條例規定，只有政府或政府授權的機構才有權力簽署協議，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。

此外，主持人還問到是否應該恢復「國統綱領」，吳敦義回應，「國統綱領」並沒有廢掉，「那只是現在當局閉口不談」，「國統綱領」還在那兒，「原創者」前總統李登輝也還在，「誰有資格廢掉？只是閉而不談。」

對於主持人詢問，國民黨的兩岸政策是否需要調整？吳敦義表示，「基本綱領」不能移動，「九二共識、一中各表」是當年堅定的共識，維持兩岸多年和平穩定發展，有人也講，這是兩岸的「定海神針」，如果沒有一九九二年的共識，不可能開啟兩岸和平穩定發展。

他並朗讀自己改寫毛澤東「沁園春．雪」的詩詞，「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，惟反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道，一國兩制、或統或獨，都為台海掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好。」

吳敦義還說，現在反攻大陸行嗎？「一國兩制」我們願意承受嗎？現在兩岸已經成熟到統的情況了嗎？而台獨只會為台海掀波淘，這些路現在都不成熟，過去李登輝籌組「國統會」，制訂「國統綱領」，還修憲增訂憲法增修條文，明文因應國家統一前，那就是以「終極統一」為基本目標。

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