「和平協議如同一中各表」 律師：中國要的是協議而非和平

2019-02-18 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時表示，若國民黨未來重新執政，將有權依照「兩岸人民關係條例」與中國洽簽兩岸和平協議，該說法一出遭各界痛批是「出賣台灣」。對此，律師林智群表示，和平協議如同一中各表，就像中國要一中而非各表，「和平協議」則是中國要「協議」（承認台灣跟中國是國內法）而不是和平。

林智群在臉書表示，簽了和平協議有沒有用？西藏和平協議跟已成為歷史文件的「中英聯合公報」就不用多提，二次大戰時德國希特勒跟俄國史達林也曾經簽署互不侵犯條約，為期10年，「結果不到2年，德國就攻擊俄國了」。

他直言，要知道俄羅斯並非小國家，而是幅員廣大擁兵數百萬的大國，德國想攻擊他，還不是動手了？那個互不侵犯條約有什麼效用呢？「真正的和平，是建立在『你有砲我有槍』（那個槍最好夠大支）的基礎上，從來不是一紙協議」。

最後林智群強調，台灣過去到現在也沒有什麼簽和平協議，有不和平嗎？「歷史是一個好東西啊！」

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