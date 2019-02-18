「和平協議如同一中各表」 律師：中國要的是協議而非和平

吳敦義日前接受廣播節目專訪時表示，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。（資料照）

吳敦義日前接受廣播節目專訪時表示，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。（資料照）

2019-02-18 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時表示，若國民黨未來重新執政，將有權依照「兩岸人民關係條例」與中國洽簽兩岸和平協議，該說法一出遭各界痛批是「出賣台灣」。對此，律師林智群表示，和平協議如同一中各表，就像中國要一中而非各表，「和平協議」則是中國要「協議」（承認台灣跟中國是國內法）而不是和平。

林智群在臉書表示，簽了和平協議有沒有用？西藏和平協議跟已成為歷史文件的「中英聯合公報」就不用多提，二次大戰時德國希特勒跟俄國史達林也曾經簽署互不侵犯條約，為期10年，「結果不到2年，德國就攻擊俄國了」。

他直言，要知道俄羅斯並非小國家，而是幅員廣大擁兵數百萬的大國，德國想攻擊他，還不是動手了？那個互不侵犯條約有什麼效用呢？「真正的和平，是建立在『你有砲我有槍』（那個槍最好夠大支）的基礎上，從來不是一紙協議」。

最後林智群強調，台灣過去到現在也沒有什麼簽和平協議，有不和平嗎？「歷史是一個好東西啊！」

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