國防部稱募兵戰力強 柯酸：他們就這樣認為吧

2019-02-17 14:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在演講中談及兩岸議題，指政府最大問題是不夠務實，還批「喊台獨搞全募兵，假的」，引來國防部強悍回應募兵戰力強。對此，柯今受訪酸回「他們就這樣認為吧」，不過，等他從以色列回來再談吧。

柯文哲昨南下台中演講，針對兩岸關係再發表自己的看法，他指出，國際政治上要誠實面對問題，台灣自己要夠強，不夠強就不能「話芭樂拳」，再來是有多少實力做多少事，但政府現在最大的問題是不夠務實，「喊台獨卻取消徵兵制」、「政治凌駕專業講假的」。國防部當晚發出新聞稿反駁，稱募兵制戰力強。

柯文哲今天上午主持陽明山花季開幕儀式後受訪，他表，最近有聽到一些看法，如果台灣要走募兵制，那國防的思維就要精兵制，要變成「藍波兵團」，如果是比較常態，那就是徵兵制，不過國防實在太複雜，在國防的思維要有個統一的想法，另外純募兵制要到足夠的數量，人事費相當高。

至於國防部駁斥稱募兵制戰力仍很雄厚，柯則說那他們（國防部）就這樣認為吧！媒體追問柯，是否對國軍戰力或人力沒有信心，柯則說建軍要有建軍的思維，等他去以色列看回來再講，現代化戰爭也不像以前想像的打法，不管是網軍或是其他，都是另外一個方面。

媒體追問柯，北市議員梁文傑質疑他是否想選總統恢復徵兵制，或者當三軍統帥?柯僅說，他不想回答這些民進黨新潮流的題目。

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