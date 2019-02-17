「喊台獨又取消徵兵」柯文哲：台灣國防撐得過2天嗎

2019-02-17

〔記者張瑞楨、羅添斌／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在台中演講針對兩岸關係指出，中國不仁，台灣不能不智，國際政治講求實力，台灣實力不夠，沒辦法跟中國談判，他質疑說，要刺激中國，自己的實力要足夠，「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」台灣目前的國防實力，撐得過兩天嗎？

國防部：募兵制提升戰力

國防部回應表示，主要現代化先進國家，大多是實施募兵制，國軍推動募兵制，以質量並重與提升戰力為目標，建構「量小、質精、戰力強」的堅實戰力。

柯文哲昨應大台中不動產開發商業同業公會與台中市建築經營協會邀請演講。他說，台灣現階段不可能統一與獨立，台灣若真獨立，必須和大陸硬對硬，但美國還沒打算和中共打起來，若台灣和大陸統一，美國政府怎麼可能同意？美國不會讓台灣獨立或統一，統獨是假議題，卻是真問題，這也是他首次競選台北市長時的主張。

他在回應聽眾提問時說，國際政治實力最重要，自己要夠強，才有談判籌碼，一九九○年台灣ＧＤＰ是中國的四十三％，現在不到四．六％，且持續往下掉，沒實力就沒有談判籌碼。對習近平而言，是位置比較重要？還是台灣比較重要？當然是位置比較重要，中國可以不仁，台灣不能不智，對岸修理我們，但我們自己要夠聰明，「不要意識形態太過份」，政治實力、經濟實力與國防力量都不夠，豈有辦法跟對方談判？

柯文哲抨擊說，有多少實力，做多少事情，有人常常「說的跟做的不一樣」。他遇到美國中央情報局或國防部的人，常被問「你們台灣有辦法募兵制嗎？你們至少要撐兩天，美國才有辦法到（支援協防）」。

柯文哲質疑，目前建軍狀況，台灣撐得過兩天嗎？台灣已取消徵兵制，年輕人又不願當兵，若要刺激中國，自己實力要足夠，「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」連美國國防部都質疑「兵夠不夠」，他認為，兩岸關係應務實處理，台灣最大問題是政治凌駕專業，「什麼都是說假的」。

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