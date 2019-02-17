政院兒童專區出爐 蘇揆、陳其邁詼諧分享最愛事物

2019-02-17 13:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院兒童專區出爐了！為讓孩子們認識行政院運作，行政院官網推出「兒童ｅ樂園」專區，以詼諧童趣的版面設計，介紹行政院組織及兒童政策，包含行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁在內等47位各部會首長及政委的履歷表，與小朋友分享最喜愛的人事物。

在「認識院長」欄位中，閣揆蘇貞昌座右銘為「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看。但要全力以赴」，人格特質是「對事嚴格，對人溫暖」，影響最深的人為「我的爸爸」，最喜歡的食物「只要不辣的都喜歡」。

陳其邁履歷表上提及，生肖屬龍、血型O型、星座摩羯座，座右銘為「做什麼，像什麼」，人格特質「緊緊緊」，最喜歡的運動為「潛水」、最拿手的歌為「紅豆」、最喜歡食物「肉圓、碗粿」，想要告訴小朋友的話是「勇敢逐夢，把夢想化做前進的動力」。

各部會首長及政務委員履歷表則放在「院長的工作伙伴」欄位，例如政委唐鳳分享其座右銘為「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，最喜歡的食物為「碳水化合物、蛋白質、脂質」，小時候的理想是「無」，念過六間小學，家中的寵物為「七隻貓和兩隻狗，是同伴動物，不是寵物喔。」

此外，行政院兒童專區網頁亦介紹兒童與政策，包含兒童福利、教育政策、衛生保健、建設、金融、族群、文化等議題的政策和知識，兒童皆可在專區網頁上探索瞭解。

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