正妹型男來相挺 郭國文感心：暖流抗韓流

2019-02-17 11:27

〔記者王涵平／台南報導〕南市立委補選參選人郭國文苦戰，國民黨謝龍介將邀韓流助勢，民進黨議員則組「正妹型男團」南下力挺郭國文，要以滿滿情義暖流抗韓流。

台北市議員許淑華、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員楊家俍和新北市議員張錦豪、台中市議員黃守達，合組「正妹型男團」，今日上午陪同郭國文夫婦前往麻豆代天府上香，並前往市場掃街，一步一腳印爭取市民認同和支持。

郭國文指出，面對對手天王級造勢，自已有來自各地年輕政治工作者相挺，凸顯台南補選是全台指標性戰役，必須透過世代合作共同完成目標。

許淑華表示，郭國文曾任勞動部次長，除了照顧基層也關心勞工政策，台灣不能只是網紅政治，要有專業人才領導。對手網紅式的行銷，多是不切實際的空話，請大家別上當。

網紅不一定會做事，楊家俍則認為，在郭國文身上看到最典型的台南人精神，樸實、認真和打拚做事。戴瑋姍說，郭國文從學運時代付出，一生努力奉獻，是個很重情重義的暖男。

郭國文與5人上午先在麻豆代天府祈福參拜後，隨即進入市場掃街拜票。

國民黨謝龍介邀「漢子、燕子、禿子」天王級組合造勢，郭國文強調要透過尋求市民認同的方式，來取得3月16日的勝利，24日競選總部在善化成立，除了前行政院長賴清德站台，行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰及各地年輕世代的議員都會來站台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/