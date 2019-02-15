藍營唱衰台南再行銷農產品 郭國文：就是騙子

2019-02-15 13:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕正在競選台南立委補選的國民黨籍候選人謝龍介，選戰強打經濟牌、為農漁民找出路，更於本月17日邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，合體行銷台南農漁產品。不過，民進黨籍候選人郭國文認為，如果推廣農產品卻唱衰台南，自己化身為救世主，如此一來就不是禿子、探子和燕子，而是騙子。

韓國瑜選前訴求貨出得去，讓高雄發大財，選後也強打九二共識可讓農漁產品賣出去，謝龍介在這次補選採用同樣基調，訴求經濟牌且批評民進黨執政不力，無法為農漁民找出路，同時也在1月初帶團到中國行銷農漁產品；謝日前更預告，他和韓國瑜、侯友宜和盧秀燕（禿子、探子、燕子）將於17日在遠東科大合體。

對此，郭國文今早召開記者會，拿起煎鍋料理台南盛產的吳郭魚，同時提醒大家不要忘記2年前虱目魚銷往中國契作的騙局，號稱1年2千噸的數量最後僅剩19噸，慘澹收場，尤其在中國賣不完的虱目魚還低價回銷台灣，反而衝擊價格。

針對九二共識賣農產品、「三子」力挺謝龍介，郭國文回應，即便沒有韓國瑜、沒有九二共識，台灣農產外銷還是屢創新高，超過54億美元，透過市場銷往中國的金額也達12億美元，所以不論是禿子、探子或燕子，推廣農產品不要忽視現有大家共同的努力，把台南形容成水深火熱，自己化身救世主，那麼就只是騙子。

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