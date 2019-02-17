高雄區公所課長涉性騷 年後開鍘降調為課員

2019-02-17 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市府先前爆出男主管性騷擾女員工案件，高雄市長韓國瑜也在春節前要求相關單位積極調查，若查證屬實則絕不寬貸、從嚴處分，目前傳出民政局在年前已完成調查報告，以男主管涉性騷及領導統御能力不佳為由，降調非主管。

根據《蘋果日報》報導，涉案男性是任職高雄市某區公所的課長，民政局和政風室針對此組成專案小組展開調查，受害女員工說出當時受害經過，專案小組認定課長性騷擾行為成立，並以工作怠惰、領導統御不佳為由做出處分，決議將該課長從區公所8職等的課長降調至其他區公所7職等課員。

區公所上週接獲民政局派令，依人事規定，派令送達後需在1個月內調整職務，該課長在年前事件爆發後就開始請假，年後幾乎都未上班，區公所預計最快本週會將該名課長調整職務。

高雄市政府指出，該名性騷擾課長從原本的薦任8職等的課長，降調為薦任7職等非主管的課員，不僅丟了主管一職，每月主管職務加給的6950元也因此被取消。

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