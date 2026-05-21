こ↑こ↓！川習會重現「野獸前輩」迷因 畫面笑翻300萬人

有日本網友注意到，5月14日登場的川習會，出現經典網路迷因「野獸前輩」的劇中畫面。（圖擷取自@isokaze183 社群平台「X」，本報合成）

川習會已於15日落幕，不過此次峰會景點、中美政治人物互動等畫面，仍吸引各國民眾熱烈討論。就有日本網友分享，他注意到中國國家主席習近平向美國總統川普介紹參訪景點時，2人擺出的姿勢，意外重現經典網路迷因「野獸前輩」的劇中畫面，貼文一出，迅速轟動全網。

社群平台「X」（前Twitter）名為「いそかぜ」的日本網友，於14日分享這個趣聞，還翻出《仲夏夜之淫夢》（真夏の夜の淫夢）第四章的劇照「こ↑こ↓」來進行對比。根據日本Pixiv百科介紹，「こ↑こ↓」出自是劇中「野獸前輩」田所，他帶後輩遠野前往位於東京下北澤的住家時，2人邊走邊聊的對話，也是該劇第一句台詞。

請繼續往下閱讀...

另據いそかぜ分享的畫面顯示，習近平舉起左手指向遠處，同時向站在他身旁的川普說話，整體畫面確實與劇照「こ↑こ↓」十分相似。いそかぜ透露，當他得知川習會在5月14日登場，就馬上聯想到與「野獸前輩」同系列的迷因「114514」，調侃川普與習近平是淫夢民，未料2人竟真的在這天做出「野獸前輩」劇中的動作，不禁笑說︰「國家主席親自重現《淫夢》第4章，不愧是淫夢先進國，果然不一樣！」

不少網友也壞笑說，「國⤴︎交⤵︎」、「中南海VS下北澤」、「下北沢↔︎中南海（察覺）」、「看來老習也是淫夢民了罷」、「國際紅線有點碰到了喔（惱」、「普廷應該也加入迫真空手部」、「這下真的是特雷普了（畏怖）」、「過沒多久，HOMO片一個一個一個被禁」、「近平雷普川普，這畫面太美了，快點端上來罷，等不及力」、「我認為『野獸前輩』很快就會像『小熊維尼』一樣，成為一個禁忌詞」。

據了解，社群網路的中文圈流傳許多習近平和「野獸前輩」有關的惡搞圖文，甚至還有人製作「野獸前輩近平說」的爆笑影片，內容為一本正經分析習近平各種言行，論證他和「野獸前輩」之間的緊密關係。另外，這些圖文有不少是中國網友貢獻，創作時間大多在中國政府將「文字獄」套用到中國境內的網路平台之前。

相關新聞：

日本迷因「野獸前輩」爆紅20多年！本尊身分至今成謎掀熱議

今天是「大正&民國114年5月14日」 掀起台日網友以經典迷因狂歡



目前在網路流傳許多習近平和「野獸前輩」有關的網路迷因圖文，有不少是中國網友攻陷，創作時間大多中國政府加大網路言論審查之前。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法