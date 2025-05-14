今天是「大正&民國114年5月14日」 掀起台日網友以經典迷因狂歡
早在去年開始，就有不少日本與台灣網友發現，台日2國在今年的「5月14日」這天，剛好可以組成經典迷因「114514」。（圖擷取自社群平台「X」）
相關新聞請見︰
日本迷因「野獸前輩」爆紅20多年！本尊身分至今成謎掀熱議
今天是「114年5月1日星期4」 台灣網友壞笑︰史上最臭的一天
醫院衛教片疑致敬神迷因「114514」 萬人笑瘋︰好時代來臨力！
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕無特定形體、範圍五花八門的「網路迷因」（Meme），時常吸引大批網友透過社群媒體傳播至世界各國，進而促進多方交流。早在去年開始，就有不少日本與台灣網友發現，台日2國在今年的「5月14日」這天，剛好可以組成經典迷因「114514」，為此紛紛在網上發文慶祝，甚至前往與這個迷因有關的場景朝聖。
請繼續往下閱讀...
據悉，先前許多日本網友就注意到，如果使用日本舊曆法來計算日期，2025年5月14日這天可以寫成「大正114年5月14日」；喜歡與日本文化交流的台灣，在同一天則可以寫成「民國114年5月14日」；至於對外交流較為封閉的北韓，這一天則會被寫成「主體114年5月14日」。如此千載難逢的巧合，立即吸引不少網友熱烈討論，期待這天到來。
今（14）日凌晨開始，日本網友紛紛在社群平台發文各種慶祝圖文，其中又以致敬出自2001年發行的日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫夢》（真夏の夜の淫夢）系列網路迷因「114514」的創作最多，其次則是與它有關的「野獸前輩」（野獣先輩）。不僅如此，還有人拍攝買紅茶來喝、前往東京都下北澤車站打卡等照片。
與此同時，台灣網友也不惶多讓，除同樣發布相關圖文歡慶，還特意前往戶政事務所更換身分證、索取停車證明。更有人特意前往王道銀行（O-Bank）的臨櫃與APP，在戶頭存入新台幣11萬4514元，以及透過匯率將新台幣兌換成11萬4514日圓；另有人糾團前往位於台北市、郵遞區號「114514」的王道銀行總部，一起在其地標拍照打卡留念。
據了解，迷因「114514」出自《仲夏夜之淫夢》劇中經典日文台詞「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）的諧音，這串數字時常被淫夢民以各種方式來傳播，中文圈則會使用「好時代，來臨力（大喜」等諧音翻譯來玩哏。另外，台灣網友早在「民國114年5月1日星期4」，就搶先日本慶祝與迷因「114514」有關的一天。
【速報】大正114年5月14日！！！！— 湯ユータ （@Yuyuta_114514） May 13, 2025
【速報】大正114年5月14日！！！！
【速報】大正114年5月14日！！！！ pic.twitter.com/Zzy5EBAkwF
「大正114年5月14日」がトレンド入り— ニコニコニュース （@nico_nico_news） May 13, 2025
▶ https://t.co/rKdlsfQpw7
114514とは自然数の1つである。深い意味は無い
114514は合成数であり、約数は1、2、31、62、1847、3694、57257、114514である。
16進数カラーコードにおいて #114514 は「風格のある緑色」
2039年5月14日は昭和114年5月14日である。 pic.twitter.com/xRpLyizXcu
大正114年5月14日????????— scarleF@例大祭う44a （@scarletF7） May 13, 2025
民國114年5月14日????????
主体114年5月14日????????
どんなに国としての考え方が違っても、野獣先輩の前では皆笑顔????️ pic.twitter.com/LZWoRReNnq
【今日は何の日？】民国暦・主体年号・大正114年5月14日— 『真夏の夜の淫夢』24周年記念合作 広報 （@inm20thofficial） May 14, 2025
民国暦は台湾（中華民国）で採用され、本日は建国から114年5ヶ月14日でもある。
主体年号は北朝鮮で昨年まで採用され、金日成生誕年の1912年を元年とする。
【画像】アジア圏を股にかけた記念日を祝い撮影された集合写真 pic.twitter.com/yviN4wgYyh
一名台灣的銀夢民發現王道銀行（意味深）的總部郵遞區號為114514，發起了在2025年（民國114年）5月14日去存入114514元的活動— 極皓 （@Li4Hao） October 30, 2024
並且被日本同好發現力（喜） https://t.co/PorfyifAkx
民国歴114年5月14日11時45分14秒の王道銀行にて pic.twitter.com/N3ZwJwE6GC— 三蔵法師@スカイメイトでダイヤモンドメタル修行 （@triplognikki） May 14, 2025
出自2001年發行的日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫夢》系列網路迷因，除了有「114514」，還有「野獸前輩」（野獣先輩）、「昏睡紅茶」、「24歲，是個學生」等。（圖擷取自社群平台「X」）