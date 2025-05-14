今天是「大正&民國114年5月14日」 掀起台日網友以經典迷因狂歡

早在去年開始，就有不少日本與台灣網友發現，台日2國在今年的「5月14日」這天，剛好可以組成經典迷因「114514」。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/14 16:13

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無特定形體、範圍五花八門的「網路迷因」（Meme），時常吸引大批網友透過社群媒體傳播至世界各國，進而促進多方交流。早在去年開始，就有不少日本與台灣網友發現，台日2國在今年的「5月14日」這天，剛好可以組成經典迷因「114514」，為此紛紛在網上發文慶祝，甚至前往與這個迷因有關的場景朝聖。

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據悉，先前許多日本網友就注意到，如果使用日本舊曆法來計算日期，2025年5月14日這天可以寫成「大正114年5月14日」；喜歡與日本文化交流的台灣，在同一天則可以寫成「民國114年5月14日」；至於對外交流較為封閉的北韓，這一天則會被寫成「主體114年5月14日」。如此千載難逢的巧合，立即吸引不少網友熱烈討論，期待這天到來。

今（14）日凌晨開始，日本網友紛紛在社群平台發文各種慶祝圖文，其中又以致敬出自2001年發行的日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫夢》（真夏の夜の淫夢）系列網路迷因「114514」的創作最多，其次則是與它有關的「野獸前輩」（野獣先輩）。不僅如此，還有人拍攝買紅茶來喝、前往東京都下北澤車站打卡等照片。

與此同時，台灣網友也不惶多讓，除同樣發布相關圖文歡慶，還特意前往戶政事務所更換身分證、索取停車證明。更有人特意前往王道銀行（O-Bank）的臨櫃與APP，在戶頭存入新台幣11萬4514元，以及透過匯率將新台幣兌換成11萬4514日圓；另有人糾團前往位於台北市、郵遞區號「114514」的王道銀行總部，一起在其地標拍照打卡留念。

據了解，迷因「114514」出自《仲夏夜之淫夢》劇中經典日文台詞「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）的諧音，這串數字時常被淫夢民以各種方式來傳播，中文圈則會使用「好時代，來臨力（大喜」等諧音翻譯來玩哏。另外，台灣網友早在「民國114年5月1日星期4」，就搶先日本慶祝與迷因「114514」有關的一天。

出自2001年發行的日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫夢》系列網路迷因，除了有「114514」，還有「野獸前輩」（野獣先輩）、「昏睡紅茶」、「24歲，是個學生」等。（圖擷取自社群平台「X」）

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