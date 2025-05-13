日本迷因「野獸前輩」爆紅20多年！本尊身分至今成謎掀熱議

日本網友發文指出，哪怕肉蒐能力再強大，也無法找出爆紅20多年、經典網路迷因「野獸前輩」本尊下落。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/13 23:29

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園為石虎寶寶徵名 ，人氣最高的「野獸&仙貝」未入選，引發爭論，也讓諧音的日本經典網路迷因「野獸前輩」再度受到矚目。有日本網友發文說，哪怕肉蒐能力再強大的網友，也無法找出爆紅20多年的「野獸前輩」本尊下落，吸引超過800多萬人討論。

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社群平台「X」（前Twitter）名為「Ñм」的日本網友昨（12）日分享，日本千葉舉辦的「KCON JAPAN 2025」活動見面會期間，一名女性工作人員引導過快，導致部分粉絲尚未與藝人互動，就遭狠狠推開，行為引發眾人炎上，更有不少網友在事發當天，火速搜出女子長相、本名、IG帳號等資訊，主辦單位緊急發聲明稿道歉。

目睹網友們如此剽悍的肉蒐能力，原PO放出源自2001年發行、經典日本男同性戀色情片 《仲夏夜之淫夢》（真夏の夜の淫夢）系列網路迷因「野獸前輩」（野獣先輩），吐槽即說，便是再神通廣大的網友，至今仍無法找出爆紅20多年的「野獸前輩」本尊。貼文一出，立即掀起大批網友熱烈討論，不少人也非常好奇前輩本尊的下落。

雖有人提醒，早在2016年就有日本藝人提出尋人企劃，但被批涉侵犯個人隱私終止，仍有許多網友說，「或許還在王道征途中」、「大概已沉入東京灣（悲」、「野獸前輩是無所不在又無處可尋的存在」、「前輩與八尺大人、裂嘴女、花子合稱4大都市傳說」、「當年『24歲，是個學生』的前輩若還活著，他現在已經快要50歲了」。

據了解，「野獸前輩」曾參與拍攝《仲夏夜之淫夢》，出道地點在東京下北澤區，因誇張的表演風格和特定台詞，加上隨著網路文化發展，成為日本極具代表性的迷因角色。另外，網上流傳「野獸前輩」名叫「田所浩二」，但實際上，這名字來自2011年被警方逮捕、長相酷似「野獸前輩」的男嫌，並非他的本名。

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