無視禁令！澳洲短尾袋鼠闖入餐廳「燦笑萌臉」爆紅

澳洲某間餐廳禁止短尾矮袋鼠進入的公告照片，在各國社群平台瘋傳。（圖擷取自@AcervoCharts 社群平台「X」，本報合成）

「短尾矮袋鼠」（Quokka）是澳洲特有的保育類有袋動物，同時因為天生上揚的嘴角、像是隨時面帶友善微笑，而被譽「全世界最快樂的動物」。近期各國社群平台瘋傳一組照片，據傳澳洲某間餐廳公告嚴禁短尾矮袋鼠進入，未料仍有短尾矮袋鼠無視禁令闖入，甚至朝鏡頭露出招牌笑臉，燦爛萌樣瞬間融化一票網友。

綜合外媒報導，現存的野生短尾矮袋鼠族群，主要棲息在澳洲西岸的羅特尼斯島（Rottnest Island），以及奧爾巴尼（Kinjarling）港口附近的波爾德島（Bald Island）。報導指出，短尾矮袋鼠性情溫馴、充滿好奇心且不怕人類靠近，卻因流浪貓狗數量增加、棲息地被人破壞，導致其數量銳減，目前屬於瀕危物種。

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從今年4月底開始，一組據稱是澳洲餐廳禁止短尾矮袋鼠進入的照片，在臉書、IG、Reddit、Threads、X（原推特）被各國網友瘋傳。根據畫面顯示，某間餐廳門外張貼一張寫有「進入餐廳時，請不要讓短尾矮袋鼠進來」的公告，還附加一句「不管短尾矮袋鼠跟你說什麼，都不要讓牠進來」，同時附上一隻坐在餐廳椅子上面的短尾矮袋鼠照片，只見牠用小手手壓住桌上菜單，並鏡頭露出人畜無害的微笑。

可愛畫面迅速吸引大批網友熱議，除了爭論是否為AI生成的虛假圖片，還有不少人笑說，「可是牠看起來很有禮貌」、「餐廳應該把牠當吉祥物」、「這表情好像在要你幫牠點餐」、「牠不識字，但牠的眼睛會說話」、「已經在介紹菜單了！是店長了！」、「你想讓我對這張臉說『不』嗎？」、「只要生物沒出現血條，一切都好說」、「怎麼會有人拒絕這個寶寶進來呢？看看牠那天使般的小臉蛋！」。

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Restaurante australiano colocou uma placa dizendo “não deixe o quokka entrar”, mas ele entrou porque não sabe ler. pic.twitter.com/rH25NvCRXa — ACERVO （@AcervoCharts） May 16, 2026

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