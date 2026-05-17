日本網紅拍片「徒手抓老鼠」 嚇瘋1100萬網友：不怕感染漢他病毒？

日本著名YouTuber網紅團體「LASTCHEERZ」，近日前往東京新宿鬧區街頭「徒手抓老鼠」，混亂畫面引發各國網友議論。（圖擷取自@LAST20201111 社群平台「X」）

今年全球爆發多起感染漢他病毒（Hantavirus）病例，讓鼠患等公共衛生與環境管理問題，成為各界高度矚目的議題。近期日本著名YouTuber網紅團體「LASTCHEERZ」，前往東京新宿鬧區街頭進行「徒手抓老鼠」挑戰，1鼠對戰多人的混亂影片曝光後，迅速吸引各國網友關注與留言表達擔憂。

據了解，LASTCHEERZ以拍攝各式各樣的誇張企劃聞名，並從2024年11月開始，不定期前往新宿街頭拍攝「徒手抓老鼠」的系列影片。今年5月11日，LASTCHEERZ在YouTube發布頻道第6支「徒手抓老鼠」影片，標題還直言是因為「太想念老鼠了」，所以才決定時隔半年後，再度帶著人手與簡易工具前往新宿捕鼠。

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根據影片顯示，LASTCHEERZ的3名團員皆在事前穿戴厚重手套，還有人在手上拿著大號的空紙箱與塑膠箱，接著漫步在新宿大街上，搜尋那些把大量廚餘、垃圾堆積門外的餐廳。影片開始不到3分鐘，鏡頭就拍到數十隻體型肥嫩、比成年人手掌還大的老鼠，光明正大爬到垃圾桶裡面覓食，甚至完全不怕人類近距離接近自己。

3人試圖上前抓捕這些老鼠，但老鼠動作十分敏捷、四處逃竄，讓3人多次引恨失手。有團員雙手抱紙箱、以美式足球達陣姿勢飛撲向老鼠，結果被老鼠完美閃過，導致他整個人倒在地上；還有團員指揮所有人，從3個方向夾擊，其中一名團員甚至以足球守門員的姿勢用身體圍堵，卻還是被走位靈活的老鼠突破重重封鎖成功逃離。

LASTCHEERZ不僅在YouTube發布影片，還在X平台發布人鼠大戰的部分片段，吸引超過1100多萬人次瀏覽，不少日本與外國網友看完後，紛紛表示對日本餐飲業環境感到非常擔憂，尤其是各國近期爆發多起漢他病毒的情況下；還有許多網有斥責LASTCHEERZ，把捕鼠當兒戲，直言若在過程中被老鼠咬傷，恐會因此感染漢他病毒。

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根據LASTCHEERZ拍的畫面顯示，東京新宿有不少業者直接將大量廚餘、垃圾堆積在門外，吸引數十隻肥碩的大老鼠覓食。（圖擷取自「ラストチアーズ 更生しました」YouTube）

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