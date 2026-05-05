爆紅10多年外國經典「滅鼠神器」 全網狂caII蔣萬安來看

在世界各國網路流傳10多年、被讚譽「滅鼠神器」的趣味動畫影片，近期因台灣鼠患議題，重新在台灣社群網路爆紅。（圖擷取自「Dailymotion」網站）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，不少民眾陸續在社群發布目擊老鼠出沒情報與拍攝畫面，以及分享各種不危害人類與動物的滅鼠妙招。其中，一段在世界各國網路流傳10多年、被讚譽「滅鼠神器」的趣味動畫影片，近日被台灣網友瘋傳，甚至還特別標註市長蔣萬安的社群帳號，推薦他務必看完！

據悉，重新爆紅的動畫影片名為「Creedocide」（可譯為信仰滅絕、教條殺戮），來自美國喜劇《與德米特里·馬丁一起探討重要事情》（Important Things with Demetri Martin）於2009年第一季播出的諷刺小品，劇情描述男主持人為消滅老鼠，使用非常荒誕的虛構除鼠器，動畫旁白還特意以傳統電視廣告方式呈現。

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影片顯示，男主持人展示無論使用陷阱、有毒老鼠藥或金錢賄賂，都無法成功滅鼠，於是他拿出名為「Creedocide」的滅鼠神器，先將其中一隻誘餌鼠放進鼠窩，牠會扮演成上帝的兒子去傳福音、展現各種神蹟，讓老鼠們開始膜拜自己；接著放另一隻誘餌鼠到其他鼠窩，牠會宣稱自己是最後的先知，讓另一群老鼠崇拜他。

最終2隻誘餌鼠會發起史詩級宗教戰爭，鼠群們會因互相廝殺後造成大量死傷，旁白指出這場聖戰大約會持續72小時，或者是雙方徹底打到從人類家中滅為為止。影片最後，男主持人還朝著鏡頭分享使用「Creedocide」的心得，「我的老鼠問題解決了，而且我不會感到內疚，畢竟，這些老鼠是為了牠們的信念而死。」

該影片流傳多年後成為網路迷因，台灣網友笑說，「留友看老鼠傳教士」、「政治不正確✓，歷史正確✓」、想出這劇情的人到底嗑了什麼藥？」、「老鼠是滅了，但你家牆壁也差不多要倒了」、「需要蟑螂版本的，希望最好能搞大躍進+大饑荒+文革，感覺會死的比較乾淨一點」、「這感覺成效挺不錯的，所以我上網買了一個，現在問題來了，為什麼賣方給我的是一隻想考藝術學院的老鼠？」

還有不少人調侃，必須讓蔣萬安觀看到這個絕佳的滅鼠SOP，「台灣的老鼠會起乩嗎？」、「滅鼠的方法都在歷史裡」、「台北市政府可以參考一下」、「為了符合台灣價值，我建議綠派和藍白派」、「要給鼠鼠們拿，國民黨跟共產黨旗子互打」、「現在2026年了，換塞點政治老鼠也行，分兩黨打死他們」、「這個陷阱放在台北市每個區會變老鼠械鬥吧，大安鼠和中山鼠和文山鼠大亂鬥」。

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