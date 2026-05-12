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    丈夫不願丟的舊車牌成致富關鍵 美馬里蘭州女子喜中150萬

    2026/05/12 15:25 即時新聞／綜合報導
    一名馬里蘭州女子利用丈夫拒絕報廢的舊車車牌號碼進行投注，幸運贏得了5萬美元。（圖擷取自@NahBabyNahNah社群平台「X」）

    一名馬里蘭州女子利用丈夫拒絕報廢的舊車車牌號碼進行投注，幸運贏得了5萬美元。（圖擷取自@NahBabyNahNah社群平台「X」）

    根據馬里蘭州彩券當局表示，一名馬里蘭州女子利用丈夫拒絕報廢的舊車車牌號碼進行投注，幸運贏得了5萬美元（約新台幣150萬元）的彩券獎金。

    紐約郵報》報導，這名來自聖瑪麗縣（St. Mary's County）的女子告訴馬里蘭州彩券局，她在注意到停放在自家車道上、那輛令人頭痛的丈夫舊代步車車牌上的一組「獨特5位數號碼」後，決定用這組號碼購買「Pick 5」彩券。馬里蘭州彩券局在新聞稿中指出，「某天當她看著這輛礙眼的車子時，決定利用這個情況來贏取一些獎金。」

    官方表示，這位身兼醫護人員與祖母身份的女子，在堅持使用同一組號碼組合1年多後，於4月份成功抱回5萬美元大獎。這位不願具名的贏家表示，「我只玩Pick 5，那是屬於我的遊戲。」

    贏得5萬美元大獎的機率為10萬分之1，玩家必須投注1美元（約新台幣31元）並精確預測抽出的5位數組合。

    這位幸運兒表示，她計畫利用這筆額外之財償還帳單，剩下的錢則用來「寵愛孫輩」。彩券局補充，售出這張中獎彩券、位於夏洛特霍爾（Charlotte Hall）的商店，也將獲得500美元（約新台幣1萬5千元）的獎金。

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