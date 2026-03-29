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    他買菜發現「神秘條碼」 近10萬人笑歪︰真・明碼標價的小草！

    2026/03/29 19:26 即時新聞／綜合報導
    日本網友外出買菜，偶然發現一把青蔥的外包裝條碼「長滿小草」，趣味設計迅速在網上爆紅，吸引大批網友熱議。（圖擷取自@putsbee 社群平台「X」）

    日本網友外出買菜，偶然發現一把青蔥的外包裝條碼「長滿小草」，趣味設計迅速在網上爆紅，吸引大批網友熱議。（圖擷取自@putsbee 社群平台「X」）

    近年不少農產品業者，除了持續維持或提高產品品質，還會積極增強外包裝設計等宣傳方式。有日本民眾分享，他挑選完蔬果後拿去結帳，結果意外發現蔥（ネギ）的外包裝袋上面，居然印著長滿小草的特殊條碼，畫面曝光後，吸引近10萬人按讚，網友們除了讚嘆設計者的巧思，還留下各種調皮的歪樓留言。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「はち」的日本網友，24日分享自己外出買菜，偶然發現的趣味畫面。從照片顯示，一大把被包在塑膠袋的青蔥，其外包裝不僅有商品名稱、原產地等資訊，還有一排排尚未被人收割、直直佇立在田地裡的蔥狀條碼，新奇設計讓原PO相當驚艷，還幽默笑說他能買到這把蔥，簡直就是時代與神的指引。

    相關圖文一出，許多網友對此嘖嘖稱奇，「韭菜實體化」、「細節之處盡顯匠心」、「真・明碼標價的小草」、「蔥的條碼也太『蔥』了吧！」、「光是看到條碼，就能聞到濃濃的蔥味」、「我第一次因為看到條碼笑得非常厲害」，還有一些網友打出一排排的日本網路用語「w」，調侃這個條碼和它很搭。另外，原PO事後坦言自己在發文當下，不小心把蔥打成了韭菜（ニラ），導致很多人誤會它是「韭菜條碼」。

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    遭小草出征！日本議員拋嘲笑網路用語「w」 神回： 排在一起像草

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